Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента

Раздел «Истории» существует в Facebook и Instagram уже довольно давно - почти 4 года. И теперь Facebook позволит пользователям зарабатывать на своих коротких роликах с помощью размещения в них рекламы в виде стикеров. Пока что функция запущена в тестовом режиме для малого числа пользователей, но планирует расширить круг тестировщиков.

Суть новшества заключается в том, что пользователи при размещении «Истории» могут поместить на публикацию специальный стикер, содержащий рекламу бизнеса, подходящую под контекст контента. Например, если пользователь делает публикацию в Национальном парке Йосемите, то наклейка может рекламировать услуги местного предпринимательства.

Пока что не факт, что эта функция будет реализована в скором времени в основном приложении, однако в компании подтверждают начало её тестирования, пускай и на стадии концепта. Условия получения монетизации, её сумму и прочие подробности пока не оглашены.

Ранее Facebook дала возможность интеграции рекламы в видеоролики длинной от 1 минуты. Для этого пользователям необходимо иметь 60 тыс. минут времени просмотра за последние 60 дней. Добавление рекламы в короткие ролики в «Историях» могут позволить компании повысить эффективность рекламы и создать новый формат для бизнес-клиентов. Вполне вероятно, что функция может перекочевать в Instagram.