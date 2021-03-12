Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти

В последней версии браузера Google Chrome для устройств, которые работают под управлением операционной системы Android, значительно улучшено управление памятью. Благодаря этому Chrome запускается на 13% быстрее, чем раньше.

Так называемые «замороженные» вкладки, или вкладки, которые вы оставили открытыми в предыдущем сеансе браузера, теперь будут сохранены в специальной облегчённой версии, которая занимает столько же места, как и снимок экрана, и по-прежнему поддерживает прокрутку, масштабирование и нажатие на ссылки. Google объясняет, что это даст пользователям ощущение полной интерактивности, пока веб-страница фактически загружается в фоновом режиме.

Кроме того, заявлено сокращение использование оперативной памяти (до 22%) и улучшение времени отклика браузера на величину до 9%.

Отдельно упоминается 64-битная версия Google Chrome для Android, которая доступна на устройствах под управлением Android 10 с 8 ГБ ОЗУ или более. Это приложение также обещеат ускоренную загрузку, более плавную прокрутку и уменьшенную задержку.