Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM

По мере того, как автомобили становятся умнее, они будут потреблять всё больше и больше оперативной памяти. По прогнозам аналитиков TrendForce, к 2024 году на нужды автомобильной электроники ежегодно будет уходить свыше 3 % объёма от общего производства чипов DRAM.

В автомобильной электронике оперативная память идёт на выпуск четырёх категорий продуктов: информационно-развлекательных систем, систем помощи водителям (ADAS), устройств сбора/передачи телеметрии, а также для обслуживания цифровых кластеров в виде приборной панели и узлов. Основными потребителями чипов DRAM являются мультимедийная электроника и ADAS. Причём вторая будет расти быстрее, поскольку системы помощи водителям имеют больший потенциал для роста (ИИ, датчики, автопилоты и прочее).

Быстрый рост потребления памяти развлекательными системами обусловлен простой причиной - они не требуют особенно строгой сертификации в отличие от тех же систем помощи водителю. Сегодня в среднем подобные системы используют 1-2 Гбайт ОЗУ, но рост разрешения встроенных дисплеев и внедрение богатства функций подталкивает разработчиков увеличить объём бортовой памяти в информационно-развлекательной электронике до 4-8 Гбайт. При этом ожидается переход от памяти DDR3 к памяти LPDDR4.

Динамика потребления оперативной памяти автомобильной электроникой. Источник изображения: TrendForce

В системы помощи водителю сегодня идут чуть большие объёмы ОЗУ - 2-4 Гбайт. Эти системы сегодня находятся на низких уровнях развития и по мере увеличения числа датчиков для обработки данных, и производительности процессоров и сопроцессоров ИИ и машинного обучения будут требовать всё больший и больший объём памяти, как и устанавливать высокие требования к пропускной способности памяти. Так что кроме роста объёма памяти системы ADAS будут сопровождаться переходом на стандарты LPDDR4/4X, LPDDR5 и, со временем, на GDDR5/HBM.

Электроника для обработки телеметрии в основном использует многочиповые упаковки и память LPDRAM. Это сопровождается миграцией с LPDDR2 к LPDDR4 и LPDDR5, поскольку быстрая передача данных диктует свои условия, и по мере перехода к сетям 5G эти требования будут расти. Очевидно, что телеметрия будет отбирать память у смартфонов и другой мобильной электроники.

Наконец, цифровые кластеры - инструменты и цифровые приборные панели - сегодня потребляют от 2 до 4 Гбайт DRAM в зависимости от степени оцифровки приборов. Эта категория продуктов, считают аналитики, практически не будет увеличивать потребление и окажет меньше всего влияния на рынок оперативной памяти.