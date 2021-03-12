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Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие
22:36 11.03.2021 |
Многие пользователи Google Maps сталкивались с тем, что на картах не была отмечена какая-либо дорога или, напротив, отмеченная дорога на самом деле не существовала. Скоро у пользователей появится возможность это исправить. Google добавит в фирменный картографический сервис возможность «дорисовать» отсутствующие дороги или исправить неправильно проложенные существующие.
В настоящее время, если пользователь пытается добавить в Google Maps не учтённую дорогу, он может лишь поставить булавку там, где должен пролегать путь, ввести его название и отправить эту информацию на рассмотрение в Google. Новый инструмент, функциональность которого напоминает средство рисования линий в популярных графических редакторах, позволит не только добавить отсутствующие в Google Maps дороги, но и внести данные, характеризующие их. К примеру, пользователь сможет указать направление дороги, если на ней предусмотрено одностороннее движение.
Конечно, Google по-прежнему будет проверять пользовательские исправления. Сообщается, что компании потребуется около семи дней, чтобы рассмотреть заявку. Новая возможность станет доступна в ближайшие месяцы в 80 странах. Кроме того Google Maps получат функцию под названием Photo Updates, которая позволит делиться отдельными подробностями о месте без необходимости оставлять полный отзыв. К уже имеющимся фото места можно будет добавлять комментарии.
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