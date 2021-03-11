Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов

Игра Roblox многим может быть совершенно неизвестна, хотя ей уже 15 лет. Между тем, это не просто невероятно популярный проект, а ещё и очень прибыльный. К примеру, за прошлый год только мобильная Roblox принесла своим создателям более 1 млрд долларов, войдя в пятёрку самых доходных игр.

А теперь студия Roblox Corporation заодно стала и одной из самых дорогих в игровой индустрии. Вчера компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и была оценена в 47 млрд долларов.

Изначально ожидалось, что акции будут стоить около 40 долларов, но они быстро достигли отметки в 75 долларов. Сейчас, правда, их цена снизилась до 72 долларов, а капитализация составляет около 40 млрд. Однако это всё равно невероятный показатель. Для сравнения, вся Electronic Arts стоит около 38 млрд долларов.