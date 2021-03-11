Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»

После затянувшейся серии утечек и намёков Oppo сделала полноценный анонс своего флагмана 2021 года. Find X3 Pro - это приятный на вид и мощный телефон с необычным дизайном и некоторыми уникальными функциями. Этот продукт важен для Oppo, которая недавно обогнала Huawei на китайском рынке смартфонов и постарается в этом году извлечь максимальную выгоду из проблем своего конкурента, находящегося под санкциями.





Самым впечатляющим визуальным элементом Find X3 Pro является выпуклость блока камер, которая плавно выпирает из общего для тыльной стороны куска защитного стекла - такое решение ранее одной из первых представила Apple. В сочетании с отделкой, которая довольно агрессивно блестит и переливается, создаётся впечатление, что аппарат сделан из жидкого металла.





Сама система камер не менее необычна. Есть основной и сверхширокоугольный модули, причём оба используют 50-Мп датчики Sony IMX766 1/1,56", то есть качество снимков на обоих объективах обещает быть сопоставимым (обычно производители использует сверхширокоугольный модуль гораздо хуже основного).

Есть также 3-Мп макромодуль, который не следует путать с бесполезными макрокамерами, которые сегодня встречаются в некоторых телефонах. Oppo утверждает, что этот модель позволяет сделать масштабирование до 60 раз - это больше похоже на микроскоп, чем на макрообъектив. С помощью этого модуля можно запечатлеть, например, субпиксели на экранах, причём имеется даже кольцевая подсветка объекта. Возможно, многим это не будет слишком интересно, но журналист The Verge подтвердил, что работает всё прекрасно и даже сделал макрофото своего компьютерного монитора:

Не весь снимок в фокусе, потому что глубина резкости чрезвычайно мала при съёмке с такого близкого расстояния - речь идёт буквально о миллиметрах. Поэтому с камерой, возможно, придётся попрактиковаться, чтобы получать достойные фотографии. По словам журналиста, макромодуль скорее подходит для просмотра чего-либо в макрорежиме в реальном времени, чем для съёмки.

К сожалению, в смартфоне нет перископоподобного объектива, хотя Oppo в прошлом сделала больше других для популяризации этой технологии. Взамен смартфон предложит стандартный зум-модуль с разрешением датчика 13 Мп. Это не так уж плохо, но всё же Find X3 Pro не сможет предложить 5-кратный зум, как его предшественник.





Дисплей Find X3 Pro - ещё одна важная особенность аппарата. В нём используется панель OLED LTPO с разрешением 3216 × 1440 и пиковой яркостью 1300 нит, а также частотой обновления до 120 Гц, которая при необходимости может уменьшаться до 5 Гц в интересах экономии энергии, например, при чтении. Oppo делает акцент на то, что речь идёт о 10-битной панели и в оболочку ColorOS встроено полноценное управлением цветом. Это означает, что фотографии и видео, снятые камерами, могут отображаться с более чем миллиардом цветов, в отличие от 16,7 миллиона цветов на обычных экранах смартфонов.

В остальном Find X3 Pro имеет типичные характеристики современных флагманов: процессор Snapdragon 888, поддержку 5G, 12 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт скоростной накопитель. Батарея ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает скоростную проводную 65-Вт зарядку и 30-Вт беспроводную (последняя способна полностью зарядить телефон за 80 минут). Отсутствие беспроводной зарядки в Find X2 Pro для многих было большим минусом Pro, так что Oppo исправила это упущение.





К сожалению, пока нет ни цен, ни подробностей о времени старта продаж Find X3 Pro. Впрочем, Oppo планирует поделиться этой ключевой информацией уже на следующей неделе. Желающие могут также ознакомиться с парой видеообзоров этого любопытного аппарата:













