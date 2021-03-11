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Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле
12:44 11.03.2021 |
Twitter планирует сделать сервис голосовых чатов Spaces общедоступным до конца апреля. Это означает, что им сможет воспользоваться любой желающий. Журналисты издания The Verge узнали об этом на организованной социальной сетью онлайн-конференции.
Издание уточняет, что планы компании могут измениться в ходе тестирования аудиосервиса. Сейчас разработчики пытаются доработать его до необходимого состояния. Важно отметить, что указанный срок не обозначен как официальный запуск новинки - вероятно, компания хочет проверить Spaces на общедоступном уровне.
Spaces - это одна из новых функций соцсети. Она напоминает набравшую популярность платформу Clubhouse. В декабре 2020 года компания начала тестировать сервис среди пользователей iOS, а с марта 2021 года - на устройствах Android.
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