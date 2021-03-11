Защита Denuvo появится в PlayStation 5

Компания Irdeto заявила о том, что средство защиты игр Denuvo стало доступно разработчикам игр для платформы PlayStation 5. Это значит, что в скором времени могут появится игры для PS5 с так называемым «античитом» Denuvo.

Глава Irdeto Райнхард Блаукович (Reinhard Blaukovitsch) так прокомментировал приход Denuvo на платформу PS5: «Мошенники разрушают игровой опыт честных игроков и сокращают доходы издателей игр. Для нас большая честь помогать самым талантливым разработчикам в мире и предоставлять геймерам богатые игровые возможности на PS5».

В Irdeto отметили, что защита для PS5 является «античитом» для онлайновых игр и, в то же время, призвана обеспечить сохранность пользовательских файлов (например, сохранений) во время игры в автономном режиме. Также в компании акцентировали внимание на том, что Denuvo никоим образом не влияет на производительность и не нарушает процесс разработки игр. Но если до процесса разработки игр пользователям нет никакого дела, то относительно производительности есть определенные опасения.

Вообще, после этой новости пользователи разделились на два лагеря. Одни приняли Denuvo в штыки, опасаясь того, что производительность все-таки пострадает (по крайней мере, на ПК такое явление фиксируется). Одновременно высказываются сомнения вообще в необходимости такой защиты для закрытой платформы, ведь PS5 - не ПК, и просто так файлы в ней не подредактируешь. Другие считают проблему надуманной, так как в Denuvo для PS5 реализован лишь механизм «античитерства» и не применяется технология Anti-Tamper, из-за которой как раз и страдает производительность игр на ПК.

Как бы то ни было, Denuvo на платформе PlayStation 5 - быть, но разработчики сами будут решать, использовать эту защиту в своих играх или нет. По данным источника, в нескольких играх, находящихся в стадии разработки, она уже применяется.