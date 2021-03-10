Литий-ионные батареи сделали из 100% твердотельной негорючей керамики

Новая технология изготовления позволит твердотельным автомобильным литий-ионным батареям использовать негорючие керамические электролиты для тех же производственных процессов, что и в батареях, изготовленных из обычных жидких электролитов.

Технология инфильтрации расплава, разработанная исследователями, использует электролитные материалы, которые могут быть инфильтрированы в пористые, но плотно расположенные и термостойкие электроды.

Одностадийный процесс получения композитов высокой плотности основан на безнапорной капиллярной инфильтрации расплавленного твердого электролита в пористые тела.

"В то время как температура плавления традиционных твердотельных электролитов может варьироваться от 700 градусов Цельсия до тысячи, мы работаем в гораздо более низком диапазоне температур: в зависимости от состава электролита, примерно от 200 до 300 градусов. При таких низких температурах изготовление происходит намного быстрее и проще. Стандартные электродные узлы, включая полимерное связующее или клей, могут быть стабильны в этих условиях", - Глеб Юшин, профессор Школы материаловедения и инженерии в Georgia Tech.

Новая технология может позволить создавать большие автомобильные литий-ионные аккумуляторы более безопасными и их 100% твердотельной негорючей керамики, а не жидких электролитов.