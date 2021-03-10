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Sony купила у Intel патенты на разработку GAA-транзисторов
09:14 10.03.2021 |
В ноябре и декабре прошлого года компания Sony купила у Intel 35 патентов, связанных с разработкой технологии изготовления транзисторов, окружённых затворами или GAA (gate-all-around), пишет издание Business Korea.
Концепция GAA рассматривается производителями полупроводников в качестве транзисторной структуры нового поколения, открывающей возможность к дальнейшему совершенствованию микросхем. Каждый полупроводниковый чип содержит огромное число транзисторов, и важность затвора как регулятора тока возрастает по мере уменьшения размера транзистора.
На текущий момент компания Samsung Electronics обладает передовыми наработками в сфере разработки GAA-транзисторов. Следом за ней идут TSMC и Intel. Покупка патентов у Intel позволила Sony подняться выше в списке производителей, связанных с разработкой GAA-транзисторов.
Согласно индустриальным источникам, японская компания собирается использовать эти патенты при разработке своих будущих продуктов. Учитывая текущее направление бизнеса Sony, она, вероятно, планирует их применять при производстве новых датчиков изображения.
«Применение этих патентов в текущих продуктах компании маловероятно, однако они могут быть полезны в разработке будущих технологий микрообработки. Похоже, Sony решила приобрести патенты, чтобы сделать свои будущие продукты более конкурентоспособными», - отметил один из источников корейского издания.
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