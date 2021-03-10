Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS

Netflix добавила функциональность в своё мобильное приложение, которая даёт подписчикам возможность вдоволь посмеяться на ночь, не просматривая целое телешоу или фильм. Fast Laughs (букв. - «Быстрые шутки») очень похожа на TikTok или Instagram Reels и доступна в настоящее время только для владельцев устройств iOS в некоторых странах.

Различные короткие клипы - взятые из таких шоу, как «Большой рот» или отрывки выступлений комиков вроде Джерри Сайнфелда (Jerry Seinfeld) и Али Вонга (Ali Wong), - воспроизводятся непосредственно в приложении Netflix. Если какое-либо шоу, фильм или специальное предложение вызывает интерес, зритель может добавить соответствующую передачу в избранное, чтобы потом посмотреть целиком.

«Мы всегда ищем новые способы развлекать наших подписчиков и упростить им поиск интересных проектов, - отметил директор по новациям продуктов Netflix Патрик Флемминг (Patrick Flemming). - Fast Laughs - это новая полноэкранная лента забавных клипов из широкого спектра предложений Netflix, начиная с фильмов и сериалов и заканчивая нашей широкой подборкой стендапов».

Появление Fast Laughs имеет смысл для Netflix, учитывая текущий рост и известность TikTok на рынке. В последних нескольких отчётах о доходах Netflix напрямую упоминала TikTok в качестве крупного конкурента. Дело не в том, что Netflix и TikTok делают один и тот же тип контента - просто люди подчас тратят больше времени на TikTok - и, следовательно, меньше времени на Netflix. Дать пользователям iPhone другой вариант прокрутки забавных коротких роликов в своих телефонах и превратить это во время, потраченное на своё приложение, убедив людей снова посмотреть передачи - умный маркетинговый ход.





Это также поможет Netflix лишний раз напомнить, как много самого разного видеоконтента находится на платформе. Компания вложила массу средств в стендап. Поскольку контента много, бо́льшая его часть может легко затеряться на платформе. Это один из способов дать подписчикам возможность увидеть то, что они могли пропустить. Это ключевое различие между TikTok и Fast Laughs - Netflix не пытается запустить новую платформу для развлечений, а вместо этого использует новую функциональность, чтобы удержать людей на своей основной платформе.

Чтобы получить доступ к Fast Laughs, пользователи iOS могут воспользоваться нижним навигационным меню и перейти на соответствующую вкладку. В ближайшее время компания начнёт тестировать Fast Laughs на устройствах Android.