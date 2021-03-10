Google Stadia грядёт для Xbox: началось тестирование браузера на основе Chromium для консоли Microsoft

Компания Microsoft начала публичное тестирование браузера Edge на основе движка Chromium для своей игровой приставки Xbox.

Участники раннего тестирования получили доступ к Microsoft Edge на консолях Xbox One, Xbox Series S и Series X. Как сообщает тематический ресурс The Verge, полная поддержка клавиатуры и мыши пока отсутствует, браузер управляется с помощью контроллера Xbox и пока немного «сбойный».

Ожидается, что Edge на основе Chromium обеспечит не только удобный доступ к сайтам, но и возможность запускать игровой облачный сервис Google Stadia. Также ожидается улучшенная совместимость с браузерными играми и веб-версиям сервисов, вроде Skype и Discord.

Ранняя версия предоставляет все основные функции, предлагаемые сейчас в стабильном Edge для ПК - синхронизация между устройствами, поддержка расширений, вертикальные вкладки, «Коллекции», и так далее.

С завтрашнего дня, 9 марта 2021 года компания прекратит поддержку Microsoft Edge Legacy (в русскоязычной документации - старый или устаревший Microsoft Edge), что означает прекращение выпуска обновлений для браузера.