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Флагманские смартфоны подешевеют. Qualcomm готовит версию SoC Snapdragon 888 попроще – без встроенного модема 5G
16:02 09.03.2021 |
Известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) поделился в Twitter подробностями о новой версии однокристальной системы Snapdragon 888, которая вовсю готовится Qualcomm. Это будет чуть более простой вариант нынешней SoC - без встроенного модема 5G. Проще - значит дешевле: эта платформа (она проходит под каталожным номером SM8325, в то время как номер обычной Snapdragon 888 - SM 8350) позволит удешевить флагманские модели смартфонов. При этом вся мощь оригинальной Snapdagon 888 сохранится - в конфигурации CPU останется «суперъядро» Cortex-X1.
Вместе с тем частота этого ядра будет чуть ниже: 2,7 ГГц вместо до 2,84 ГГц в нынешней Snapdragon 888. Частоты трёх ядер Cortex-A78 и четырёх Cortex-A55 не изменятся - 2,4 и 1,8 ГГц соответственно. Также SM8325 обеспечит поддержку 16 ГБ оперативной памяти. Как пишет инсайдер, партнёрам Qualcomm уже доступна тестовая платформа с новой SoC - в её состав входит 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.
Роланд Квандт - надежный и проверенный информатор, уже не раз раскрывавший подробности о не представленных официально устройствах. Так было, например, с Samsung Galaxy S21 и дроном DJI FPV.
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