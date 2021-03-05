Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

Бренд Nubia представил долгожданный игровой смартфон нового поколения: устройство дебютировало в базовой версии Red Magic 6 и более дорогой модификации Red Magic 6 Pro. Последний на сегодняшний день является самым мощным смартфоном на мировом рынке, по словам производителя.





В основе новинок - процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена система активного охлаждения с медными испарительной камерой и небольшим вентилятором, который раскручивается до 18 000 оборотов в минуту у стандартной версии и до 20 000 оборотов в минуту у модификации Pro.

Использована оперативная память LPDDR5: причём её объём впервые достигает 18 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 - до 512 Гбайт.

Особого внимания заслуживает 6,8-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED (2400 × 1080 точек). Впервые на рынке смартфонов частота обновления экрана достигает 165 Гц. Данный показатель может понижаться до 30 Гц ради экономии заряда батареи.

Частота отклика сенсорного слоя составляет до 360 Гц при нескольких одновременных прикосновениях и 500 Гц при касании в одной точке. Предусмотрены сенсорные курки на боковой грани с частотой отклика 400 Гц.

Тройная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и

2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера.

Версия Red Magic 6 оснащена аккумулятором на 5050 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки. Модель Red Magic 6 Pro получила батарею на 4500 мА·ч со 120-ваттной подзарядкой. Использована операционная система Red Magic OS 4 на базе Android 11.

В продажу поступят следующие версии новинки (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя):

Red Magic 6 - 8 / 128 Гбайт - $590;

Red Magic 6 - 12 / 128 Гбайт - $635;

Red Magic 6 - 12 / 256 Гбайт - $680;

Red Magic 6 Pro - 12 / 128 Гбайт - $680;

Red Magic 6 Pro - 12 / 256 Гбайт - $740;

Red Magic 6 Pro - 16 / 256 Гбайт - $820;

Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 16 / 256 Гбайт - $865;

Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 18 / 512 Гбайт - $1020.

