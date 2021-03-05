Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 01:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
22:52 04.03.2021 |
Бренд Nubia представил долгожданный игровой смартфон нового поколения: устройство дебютировало в базовой версии Red Magic 6 и более дорогой модификации Red Magic 6 Pro. Последний на сегодняшний день является самым мощным смартфоном на мировом рынке, по словам производителя.
В основе новинок - процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена система активного охлаждения с медными испарительной камерой и небольшим вентилятором, который раскручивается до 18 000 оборотов в минуту у стандартной версии и до 20 000 оборотов в минуту у модификации Pro.
Использована оперативная память LPDDR5: причём её объём впервые достигает 18 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 - до 512 Гбайт.
Особого внимания заслуживает 6,8-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED (2400 × 1080 точек). Впервые на рынке смартфонов частота обновления экрана достигает 165 Гц. Данный показатель может понижаться до 30 Гц ради экономии заряда батареи.
Частота отклика сенсорного слоя составляет до 360 Гц при нескольких одновременных прикосновениях и 500 Гц при касании в одной точке. Предусмотрены сенсорные курки на боковой грани с частотой отклика 400 Гц.
Тройная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и
2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера.
Версия Red Magic 6 оснащена аккумулятором на 5050 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки. Модель Red Magic 6 Pro получила батарею на 4500 мА·ч со 120-ваттной подзарядкой. Использована операционная система Red Magic OS 4 на базе Android 11.
В продажу поступят следующие версии новинки (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя):
Red Magic 6 - 8 / 128 Гбайт - $590;
Red Magic 6 - 12 / 128 Гбайт - $635;
Red Magic 6 - 12 / 256 Гбайт - $680;
Red Magic 6 Pro - 12 / 128 Гбайт - $680;
Red Magic 6 Pro - 12 / 256 Гбайт - $740;
Red Magic 6 Pro - 16 / 256 Гбайт - $820;
Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 16 / 256 Гбайт - $865;
Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 18 / 512 Гбайт - $1020.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не просто «предупредительный огонь». Как Кремль собирается жестко отрезать ОРДЛО от Украины
|НБУ повысил учетную ставку до 6,5%
|Медведчук или Порошенко: кого бояться Зеленскому
|Новости по «Вагнергейту»: Начнет ли Зеленский сливать Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
|Обновление Microsoft Edge приносит значительное ускорение запуска и новую удобную историю просмотра
|SpaceX празднует победу: ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники Starlink и вернулась на Землю
|Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты
|Microsoft представила платформу для запуска ИИ-моделей на edge-устройствах
|Когда закончится пандемия? Ответы экспертов
|Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
Это интересно
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
|В США разработали рекомендации для борьбы с Китаем в области ИИ
|«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город
|Эксперты проанализировали более 5 миллиардов утекших паролей
|Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon
|Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C