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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

Бренд Nubia представил долгожданный игровой смартфон нового поколения: устройство дебютировало в базовой версии Red Magic 6 и более дорогой модификации Red Magic 6 Pro. Последний на сегодняшний день является самым мощным смартфоном на мировом рынке, по словам производителя.


В основе новинок - процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена система активного охлаждения с медными испарительной камерой и небольшим вентилятором, который раскручивается до 18 000 оборотов в минуту у стандартной версии и до 20 000 оборотов в минуту у модификации Pro.

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

Использована оперативная память LPDDR5: причём её объём впервые достигает 18 Гбайт. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 - до 512 Гбайт.

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

Особого внимания заслуживает 6,8-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED (2400 × 1080 точек). Впервые на рынке смартфонов частота обновления экрана достигает 165 Гц. Данный показатель может понижаться до 30 Гц ради экономии заряда батареи.

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

Частота отклика сенсорного слоя составляет до 360 Гц при нескольких одновременных прикосновениях и 500 Гц при касании в одной точке. Предусмотрены сенсорные курки на боковой грани с частотой отклика 400 Гц.

Тройная камера вобрала в себя 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера.

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

Версия Red Magic 6 оснащена аккумулятором на 5050 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки. Модель Red Magic 6 Pro получила батарею на 4500 мА·ч со 120-ваттной подзарядкой. Использована операционная система Red Magic OS 4 на базе Android 11.

Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором

 

В продажу поступят следующие версии новинки (объём оперативной памяти / вместимость флеш-накопителя):

Red Magic 6 - 8 / 128 Гбайт - $590;
Red Magic 6 - 12 / 128 Гбайт - $635;
Red Magic 6 - 12 / 256 Гбайт - $680;
Red Magic 6 Pro - 12 / 128 Гбайт - $680;
Red Magic 6 Pro - 12 / 256 Гбайт - $740;
Red Magic 6 Pro - 16 / 256 Гбайт - $820;
Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 16 / 256 Гбайт - $865;
Red Magic 6 Pro Transparent Edition - 18 / 512 Гбайт - $1020.

По материалам: 3DNews
 

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