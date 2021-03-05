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Обновление Microsoft Edge приносит значительное ускорение запуска и новую удобную историю просмотра
22:20 04.03.2021 |
Компания Microsoft представила сегодня три новые функции, которые станут доступны пользователям фирменного браузера Microsoft Edge в течение марта.
Отметим, что версия Edge на основе движка Chromium рассматривается Microsoft как основная для Windows 10. Поддержка классической версии Edge прекратится 9 марта.
Одна из новых функций - долгожданные вертикальные вкладки. Microsoft анонсировала функцию ещё в марте, а в октябре она стала доступна в виде превью для в каналах Canary и Dev. Теперь вертикальные вкладки станут доступна всем пользователям стабильной версии Edge. Отметим, что такой функции нет в доминирующем на рынке браузеров Google Chrome.
Функция вертикальных вкладок поможет быстро управлять большим количеством вкладок и легче отыскивать нужную. Для доступа к ней, достаточно нажать на значок в левом верхнем углу окна браузера. При таком способе организации вкладок их названия не сжимаются, если открыть большое количество сайтов. Вернуться к горизонтальному отображению вкладок можно в любой момент, нажав на этот же значок.
Ещё одно нововведение - существенное ускорение запуска. Как обещает Microsoft, время запуска улучшится на 29-41%. Функция автоматически активируется до конца марта, а отключить её можно в настройках.
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