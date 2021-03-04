Microsoft представила платформу для запуска ИИ-моделей на edge-устройствах

Корпорация Microsoft на конференции Ignite 2021 показала ряд новых инструментов и сервисов облачной платформы Azure для разработчиков, а также продуктов для развития бизнеса.

Компания представила новую программно-аппаратную платформу Azure Percept, с помощью которой разработчики могут запускать модели искусственного интеллекта (ИИ) на граничных устройствах.

Это позволит использовать маломощные девайсы для разворачивания алгоритмов машинного обучения непосредственно в местах их использования без подключения к облаку, например - мониторинг исправности оборудования на производстве, анализ полок в супермаркете или распознавание объектов.

В набор для разработчиков Azure Percept Vision компания включила небольшой компьютер, RGB-камеру с ускорителем машинного обучения Movidius Myrad X от компании Intel. Также существует отдельная аудиосистема Azure Percept Audio для речевых приложений. Компания планирует расширять список устройств, поддерживаемых Azure Percept в ближайшем будущем.

Azure Percept Audio слева, Trusted Platform Module по центру и Azure Percept Vision. Данные: Microsoft.

Также Microsoft открыла доступ к семантическому поиску в Azure Cognitive Search. В компании заявили, что ее служба для создания мобильных и веб-приложений позволяет разработчикам использовать те же возможности, что и поисковые системы, такие как Bing, для предоставления контекстного поиска в приложениях.

Семантический поиск в Azure Cognitive Search использует методы естественного языка, в частности сопоставление понятий и поиск синонимов, для повышения релевантности и ранжирования результатов, а также обеспечения более персонализированного процесса поиска для пользователей.

Microsoft обновила службы Azure Arc с помощью которых компании могут разворачивать алгоритмы машинного обучения на любом кластере Kubernetes, облачном или локальном, а также управлять приложениями и моделями с единой панели. По словам компании, это позволит компаниям экономить время, обеспечить безопасность и удовлетворить их нормативные требования.

Для организаций, использующих сервисы Microsoft Teams, компания анонсировала смарт-динамик с искусственным интеллектом для звонков, который выйдет в продажу в конце этого года. Он будет оснащен набором из семи микрофонов, которые смогут определять до 10 спикеров в комнате Microsoft Teams. Динамик будет использовать ИИ для стенографирования встреч, включая распознавание спикеров по голосу и атрибуции их по именам, в режиме реального времени и сохранять их в текстовом формате.

Microsoft подчеркнула, что пользователи смогут отключить атрибуцию по соображениям конфиденциальности в любой момент.

Microsoft Teams Intelligence Speaker. Данные: Microsoft.

Напомним, в июле 2020 года Microsoft и блокчейн-платформа Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию блокчейн-решений и облачных технологий в корпоративном сегменте России.