«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил на своей страничке в социальной сети, что он занимается постройкой нового города в Техасе.

"Строим город Starbase в Техасе. Отсюда мы отправимся на Марс, а оттуда - к звёздам", - Илон Маск

Он добавил, что по площади город Starbase будет значительно превышать населённый пункт Бока-Чика, где располагается частный космодром компании SpaceX. Отвечая на вопрос, как в этом городе будут относиться к собаками, Илон Маск заявил «очень хорошо».

В Техас из Калифорнии Илон Маск переехал в конце прошлого года, объяснив своё решение тем, что в Техасе строится новый завод Tesla. Кроме того, здесь же располагаются подразделения Tesla, Boring Company и SpaceX.