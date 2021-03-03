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«Отсюда мы отправимся на Марс» — Илон Маск строит собственный город
09:51 03.03.2021 |
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил на своей страничке в социальной сети, что он занимается постройкой нового города в Техасе.
"Строим город Starbase в Техасе. Отсюда мы отправимся на Марс, а оттуда - к звёздам", - Илон Маск
Он добавил, что по площади город Starbase будет значительно превышать населённый пункт Бока-Чика, где располагается частный космодром компании SpaceX. Отвечая на вопрос, как в этом городе будут относиться к собаками, Илон Маск заявил «очень хорошо».
В Техас из Калифорнии Илон Маск переехал в конце прошлого года, объяснив своё решение тем, что в Техасе строится новый завод Tesla. Кроме того, здесь же располагаются подразделения Tesla, Boring Company и SpaceX.
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