В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению

В популярном музыкальном сервисе Spotify появились два новых фильтра, которые сделают удобнее процесс поиска и прослушивания записей из раздела «Любимые треки». Речь идёт о возможности фильтрации по жанрам и настроению, которая даст до 15 персонализированных опций, помогающих отсортировать «Любимые треки», чтобы получить желаемую атмосферу. Новые фильтры смогут использовать все пользователи стриминговой платформы, в том числе бесплатные.

«Ваши "Любимые треки" в Spotify - это ваша коллекция, охватывающая все жанры, которые вам когда-либо нравились, и каждое настроение, которое вы испытывали. В некоторые дни вы можете захотеть прослушать весь плейлист, в то время как в другие дни вы ищите определённые ощущения.

Начиная с сегодняшнего дня Spotify предлагает пользователям новый способ лёгкой сортировки коллекции "Любимые треки" с помощью фильтров жанра и настроения. С помощью этой функции пользователи, у которых есть не менее 30 треков в коллекции, смогут фильтровать свои любимые песни, используя 15 индивидуальных опций настроения и жанров», - говорится в сообщении разработчиков, которое было опубликовано на сайте Spotify.

Согласно имеющимся данным, новые фильтры будут постепенно развёртываться и в ближайшие несколько недель они станут доступны пользователям приложения Spotify на Android и iOS в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. Когда новые фильтры станут доступны пользователям в других регионах, не сообщается.