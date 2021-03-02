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В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
09:34 02.03.2021 |
Команда социальной сети Instagram объявила о запуске интересных новшеств. Пользователям становится доступна функция Live Rooms, в результате количество возможных ведущих в прямых трансляциях выросло вдвое.
Функция Live Rooms позволит автору добавлять до трёх человек в прямые трансляции. Раньше пользователи могли выходить вместе в эфир только с одним человеком.
Разработчики отмечают, что с увеличением количества ведущих в прямых эфирах у пользователей Instagram будет больше возможностей для самовыражения:
«Instagram надеется, что благодаря этому обновлению на платформе появится больше креативных форматов, таких как ток-шоу, подкасты и джем-сейшны. Спикеры также смогут проводить более увлекательные серии вопросов и ответов или просто хорошо проводить время, общаясь со своими друзьями».
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