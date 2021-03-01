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Valve тестирует функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
12:17 01.03.2021 |
Компания Valve тестирует возможность удалённой совместной игры в Steam (Remote Play Together) с пользователями ПК, у которых нет учётной записи Steam. Для присоединения человеку требуется лишь открыть ссылку.
Чтобы попробовать новую функцию, вам нужно подписаться на получение бета-версии клиента Steam. После обновления вы обнаружите кнопку «Копировать ссылку» в списке друзей всякий раз, когда играете в один из тысяч проектов с поддержкой Remote Play Together.
Приглашённому пользователю будет предложено установить приложение Steam Link перед подключением. Программа позволяет быстро присоединиться к игровой сессии. Если же у пользователя уже установлен клиент Steam, он будет использоваться вместо Steam Link.
При этом существует ограничение в одного пользователя без Steam. Дополнительные игроки могут быть приглашены в вашу сессию через список друзей.
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