Valve тестирует функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam

Компания Valve тестирует возможность удалённой совместной игры в Steam (Remote Play Together) с пользователями ПК, у которых нет учётной записи Steam. Для присоединения человеку требуется лишь открыть ссылку.

Чтобы попробовать новую функцию, вам нужно подписаться на получение бета-версии клиента Steam. После обновления вы обнаружите кнопку «Копировать ссылку» в списке друзей всякий раз, когда играете в один из тысяч проектов с поддержкой Remote Play Together.

Приглашённому пользователю будет предложено установить приложение Steam Link перед подключением. Программа позволяет быстро присоединиться к игровой сессии. Если же у пользователя уже установлен клиент Steam, он будет использоваться вместо Steam Link.

При этом существует ограничение в одного пользователя без Steam. Дополнительные игроки могут быть приглашены в вашу сессию через список друзей.