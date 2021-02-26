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Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
11:22 26.02.2021 |
Представители Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобритании рассказали о своих намерениях использовать ИИ для повышения национальной безопасности. Как утверждают в GCHQ, объем обрабатываемых данных оказывает огромное давление на спецслужбы и правоохранительные органы. ИИ может облегчить это бремя, улучшив не только скорость, но и качество принятия решений экспертами.
«ИИ, как и многие другие технологии, открывает большие перспективы для общества, процветания и безопасности. Его влияние на GCHQ столь же велико. ИИ уже оказывает бесценную помощь во многих наших задачах. Он позволяет нашим аналитикам управлять огромными объемами сложных данных и улучшает процесс принятия решений перед лицом все более опасных угроз»,- сообщил директор GCHQ Джереми Флеминг (Jeremy Fleming).
GCHQ уже активно участвует в проектах, связанных с ИИ. Хотя спецслужба не раскрывает подробности об использовании технологии, Флеминг указал на различные партнерские отношения со стартапами, связанными с ИИ, а также на стратегическое сотрудничество с Научно-исследовательским институтом Алана Тьюринга, который был основан для продвижения исследования в области искусственного интеллекта.
ИИ может помочь спецслужбам быстрее выявлять вредоносное ПО и постоянно обновлять базы данных для предотвращения потенциальных атак. Эту технологию также можно использовать для борьбы с дезинформацией и дипфейками в Сети путем автоматической проверки фактов контента, а также для отсеивания ботнетов и троллей в социальных сетях.
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