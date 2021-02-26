TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей

Преследование сервиса TikTok американскими властями при президенте Трампе было основано на обвинениях в сборе личных данных пользователей без их ведома, и аналогичные претензии ещё больше года назад материализовались в групповой иск, который ByteDance решилась удовлетворить, выплатив почти 89 млн истцов в качестве компенсации $92 млн.

Сторона обвинения утверждает, что сервис TikTok собирал персональные данные, включая биометрическую информацию, без ведома американских пользователей. В групповом иске были объединены более двадцати дел, некоторые претензии были поданы от имени пользователей, которым едва исполнилось восемь лет. Истцы утверждают, что собранные TikTok персональные данные затем передавались третьей стороне без ведома пользователей - тем же Google и Facebook, например. Кроме того, эти данные обрабатывались на серверах, часть которых была расположена в Китае, либо находилась в зоне доступа специалистов, размещавшихся в КНР.

Представители TikTok с подобными обвинениями не согласны, но на их решение выплатить $92 млн пострадавшим это никак не повлияет. Сервис предпочитает сосредоточиться на предоставлении качественных и безопасных услуг своим клиентам, а участие в затяжных судебных процессах не входит в его интересы, как пояснили представители TikTok.

Следствием также было установлено, что TikTok пытался завуалировать методы сбора информации путём намеренного искажения исходного кода приложения. Пока групповой иск ожидает окончательной резолюции со стороны судебных органов США. По условиям соглашения TikTok обязуется прекратить сбор биометрических данных пользователей и отслеживать их географическое расположение. Сервису будет запрещено пересылать данные американских пользователей за пределы США, а также использовать данные из неопубликованных видео, которые подвергаются обработке пользователями на своих устройствах.