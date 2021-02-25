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Дженсен Хуанг: NVIDIA ориентируется на игроков — майнинг не будет приносить компании много доходов
17:22 25.02.2021 |
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang) на квартальной отчётной конференции не смог обойти стороной тему майнинга. Руководство компании по-прежнему не имеет возможности чётко разделять выручку от продаж видеокарт майнерам и геймерам, но оно хотя бы предпринимает меры для разделения этих сегментов. Майнинг в дальнейшем не будет сильно влиять на бизнес компании, как считает её основатель.
То самое упоминание про выручку в диапазоне от $100 до $300 млн, которые NVIDIA получила в четвёртом квартале благодаря майнерам, руководители компании оставили на совести сторонних аналитиков, которые его сделали. И всё же, если оно прозвучало из уст финансового директора NVIDIA, это означает, что руководство компании не слишком противится такой оценке влияния майнинга на бизнес в четвёртом квартале.
Дженсен Хуанг был более красноречив при обсуждении проблемы, чем его коллега. Он подчеркнул, что спрос на новые видеокарты со стороны майнеров начал расти только в этом году, до тех пор производительность экосистемы для добычи криптовалют поддерживалась временно выведенными из эксплуатации на предыдущих этапах фермами, которые снова были запущены в работу. И даже сейчас основную часть вычислительной мощности определяют специализированные ускорители (ASIC), а не видеокарты.
Если какая-то криптовалюта будет достаточно популярна, то это неизбежно приведёт к появлению специализированных ускорителей для её добычи, как считает глава NVIDIA. Производительность видеокарт в данном случае нужна только на первых этапах, пока криптовалюта не получила большого распространения. Неизбежен и массовый переход на модель «proof of stake», которая подразумевает работу с распределёнными реестрами без потребности в существенных вычислительных ресурсах.
Пока NVIDIA пытается удовлетворить спрос со стороны профессиональных крупных майнеров выпуском ускорителей семейства CMP, которые начнут поставляться в марте этого года. В текущем квартале это принесёт NVIDIA не более $50 млн выручки, что на фоне основных доходов на игровом направлении не так уж и много. Глава компании пообещал, что будет регулярно делиться статистикой выручки по продуктам семейства CMP. Также NVIDIA начала ограничивать майнинг на игровых видеокартах. Как известно, в случае с новой игровой GeForce RTX 3060 компания попытается ограничить её производительность в майнинге Ethereum. Это будет попытка учесть интересы геймеров и майнеров одновременно. Обе категории потребителей, по мнению генерального директора компании, должны быть довольны итогами этой инициативы.
Генерируемая в долгосрочной перспективе майнерами выручка NVIDIA будет достаточно скромной, как ожидает основатель компании. В заключительной части своего комментария он вернулся к потенциалу роста игрового рынка. Сейчас в мире около 200 млн настольных систем на базе видеокарт семейства GeForce и не менее 50 млн игровых ноутбуков. Лишь половина из них способна ускорять трассировку лучей на аппаратном уровне. Любители игр будут переходить на более современные видеокарты GeForce, будет увеличиваться и сама пользовательская база.
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