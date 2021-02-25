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Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем
11:04 25.02.2021 |
Известная тайваньская компания Wistron, занимающаяся разработкой электронных устройств, представила концептуальный компьютер под названием Foldbook, который можно использовать в самых разных режимах.
В базовом состоянии гаджет представляет собой планшет, оборудованный гигантским гибким дисплеем - с диагональю 17 дюймов. Этот экран может складываться пополам. Предусмотрены встроенные динамики и два порта USB Type-C.
Согнув устройство, можно активировать режим ноутбука. В этом случае на нижнюю половинку гаджета можно закрепить съёмную клавиатуру, которая повысит удобство набора текстов и выполнения повседневных задач.
Для Foldbook предусмотрена возможность использования специальной док-станции с большим динамиком и набором портов - HDMI, Ethernet, USB Type-A и пр. Установив устройство в эту станцию и расположив рядом упомянутую клавиатуру, можно сформировать аналог моноблочного компьютера.
Пока Foldbook существует только в виде концепта, а поэтому технические характеристики необычного трансформера не раскрываются. Доберётся ли устройство до коммерческого рынка, не ясно.
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