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Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
15:55 24.02.2021 |
По запросу BBC специалисты почтового сервиса Hey проанализировали свой трафик и обнаружили, что примерно две трети электронных писем, отправленных на личные учетные записи электронной почты пользователей, содержат так называемые «шпионские пиксели».
«Шпионские пиксели», также известные как отслеживающие пиксели или web-маяки, представляют собой невидимые маленькие файлы изображений, включая .PNG и .GIF, которые внедряются в содержимое электронного письма. Они могут быть прозрачными, белыми или другого цвета, сливаться с контентом и оставаться невидимыми для получателя, и часто имеют размер всего 1 x 1 пиксель.
Получателю электронного письма не нужно напрямую взаимодействовать с пикселем, чтобы он мог отслеживать определенные действия. Вместо этого, когда открывается электронное письмо, автоматически загружается пиксель отслеживания, позволяя серверу маркетинговой компании зафиксировать, что письмо было прочитано. Серверы также могут фиксировать количество открытий электронной почты, IP-адрес, связанный с местоположением пользователя, и тип использованного устройства.
Подобные пиксели также широко используются в web-доменах для отслеживания посетителей. Компании British Airways, TalkTalk, Vodafone, Sainsbury's, Tesco, HSBC, Marks & Spencer, Asos и Unilever входят в число британских брендов, которые, как выяснилось, используют отслеживающие пиксели.
Пиксели отслеживания существуют уже некоторое время, но о них мало что известно. Для маркетологов пиксели могут быть бесценным методом измерения уровней вовлеченности, оценки успеха маркетинговых кампаний и, возможно, для создания более персонализированной информации о пользователе.
По словам соучредителя Hey Дэвида Хайнемейера Ханссона (David Heinemeier Hansson), данные пиксели представляют собой «гротескное вторжение в частную жизнь». В среднем Hey обрабатывает один миллион электронных писем, и каждый день блокируется более 600 тыс. попыток отслеживания пикселей.
Пользователи могут предотвратить срабатывание отслеживающих пикселей, запретив автоматическую загрузку изображений в web-браузере или загрузив надстройки электронной почты и браузера для блокировки трекеров.
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