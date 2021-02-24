Qualcomm представила эталонный дизайн лёгких AR-очков с подключением к смартфону

Компания Qualcomm в первую очередь известна как производитель чипов, но сегодня она представила новый эталонный дизайн очков дополненной реальности. Устройства на его основе можно будет подключать к смартфону или компьютеру посредством разъёма USB-C. Система, получившая название XR1 Smart Viewer, будет лёгкой и компактной. Её дизайн приближён к обычным солнцезащитным очкам. Сообщается, что первое устройство на базе XR1 Smart Viewer будет выпущено уже в средине этого года.





XR1 Smart Viewer разработан как аксессуар для смартфона или компьютера, а не как самостоятельный продукт. Устройство использует два OLED-дисплея с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. В очках применяется массив камер и датчиков, что позволяет реализовать такие возможности, как отслеживание положения рук пользователя в пространстве, а также обнаружение плоскостей в окружающей среде. Благодаря этому устройство позволит пользователю, к примеру, вывести несколько виртуальных окон на стену, или разместить виртуальный объект на столе и взаимодействовать с ним при помощи жестов. Тем не менее, как и большинство очков дополненной реальности, XR1 Smart Viewer имеет достаточно узкий угол обзора в 45 градусов, что примерно соответствует показателю Microsoft HoloLens 2.

Lenovo уже анонсировала продукт, основанный на эталонном дизайне XR1 Smart Viewer. Речь идёт об очках ThinkReality A3, которые были представлены на выставке CES 2021 в январе. Устройство выйдет на рынок в средине этого года, однако его цена пока неизвестна.

XR1 Smart Viewer отличается от представленных ранее платформ Snapdragon XR1 и XR2, представляющих собой полноценные наборы микросхем для очков виртуальной и дополненной реальности. Новое устройство полагается на компьютер или смартфон и не может функционировать самостоятельно. Именно благодаря такому компромиссу XR1 Smart Viewer приближается по габаритам к обыкновенным очкам.

Qualcomm последние пару лет активно продвигает технологии дополненной реальности. Компания уверена, что AR-гарнитуры могут стимулировать зарождающийся рынок 5G за счёт популяризации приложений смешанной реальности, нуждающихся в высокой пропускной способности сетей. Ранее Qualcomm сотрудничала с китайской компанией Neral, разрабатывающей AR-гарнитуры для потребительского рынка. Гарнитура Neral Light в конце прошлого года дебютировала в Южной Корее и Японии, а в этом году ожидается её выход на рынки США и Европы. Как и в случае с XR1 Smart Viewer, для работы устройства необходимо подключение к смартфону. Стоит отметить, что планы по запуску подобного устройства в этом году озвучивала и Facebook.