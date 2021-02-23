Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать

В мае 2020 года Twitter начала тестирование функции, которая определяет потенциально негативные посты и предлагает пользователям пересмотреть свою запись перед публикацией. После этого тестирование было приостановлено, однако сейчас компания его возобновила. Тест функции проходит в приложении Twitter для iOS.

В своей первой версии эта функция, тестирование которой проводилось в 2020 году, умела лишь предупреждать пользователей о потенциально негативных постах. В текущей итерации компания внедрила во всплывающее окно кнопки, которые позволят опубликовать твит, отредактировать или вовсе его удалить. Помимо этого, Twitter также добавила отдельный пункт для обратной связи, с помощью которого можно оповестить разработчиков о неправильной работе функции. Благодаря анализу отзывов пользователей, Twiiter сможет улучшить работу данного алгоритма.

Тестирование функции проходит на ограниченном круге пользователей, которые выбираются случайным образом. Отметим, что в августе в тестовом формате функция была доступна и на Android.

Неизвестно, когда будут внедрены уведомления о потенциально негативных публикациях в приложение для всех пользователей. Однако сделав функцию доступной для широкого круга лиц, компания может помочь пользователям предостеречь себя от резких и эмоциональных высказываний в адрес других людей, чтобы избежать проблем.