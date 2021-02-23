Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты

Компания Microsoft объявила о внедрении более строгих правил для пользователей сервиса электронной почты Exchange Online, который обычно используется Outlook.

Согласно действующим сейчас правилам, компания применяет ограничения на получение и отправку для борьбы со спамом и зловредами, создающими массовые рассылки. Ограничения на получение распространяются на количество сообщений, получаемых пользователем, группой или общедоступной папкой в час. Они составляют 3600 писем в час.

До настоящего момента это ограничение было «мягким» и, на самом деле, компанией не использовалось. Однако с апреля ситуация изменится. Microsoft объявила, что начнёт внедрять существующие ограничения постепенно, пока не приведёт все ящики к установленному лимиту в 3600 сообщений в час.

При превышении ограничения, получение почты для ящика будет задерживаться. Сброс ограничения производится раз в час и после сброса ящик восстанавливает возможность получать письма. Владелец такого ящика получит уведомление об ограничении, а все отправители получат отчет о недоставке.