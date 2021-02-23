Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей

Онлайн-кинотеатр Netflix запустил новую функцию под названием Downloads For You, которая будет автоматически загружать на устройства пользователей рекомендованные ему шоу. Об этом сообщается на сайте сервиса. Компания активирует эту опцию только с согласия владельца устройства.

Согласно описанию, опция предназначена для удобства пользователей в дороге или с ограниченным трафиком. Сервис сможет загрузить на устройство контент объёмом до 5 Гбайт. При желании пользователь может включить или отключить функцию в разделе «Загрузки».

Судя по всему, компания абсолютно уверена в своём рекомендательном алгоритме. Пользователи, в свою очередь, при помощи этой функции смогут ознакомиться с новыми шоу.

Пока что опция доступна исключительно на Android, но в скором времени разработчики будут тестировать её и на iOS.