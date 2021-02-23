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Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
10:29 23.02.2021 |
Сегодня сервис Spotify объявил о скором запуске потокового воспроизведения музыки в формате «без потерь в качестве» (lossless). Опция будет называться «Spotify HiFi» и она позволит воспроизводить любимую музыку на цифровых устройствах в CD-качестве. Об этом было объявлено на онлайн-презентации Spotify Stream On. В рекламном ролике приняла участие певица Билли Айлиш (Billie Eilish).
Что примечательно, в компании обещают добавить поддержку Spotify HiFi в рамках Premium-подписки позже в этом году. Другие сервисы, как правило, внедряли доступ к аудио высокой чёткости за отдельную плату в рамках отдельных подписок. К примеру, стоимость обычной премиум-подписки в Deezer составляет 169 руб. в месяц, а вот подписка с доступом к HiFi-аудио - уже 255 руб. в месяц. Более того, прямой конкурент Spotify - Apple Music, по-прежнему не имеет поддержки аудио без потерь.
На данный момент максимальный битрейт воспроизводимой музыки Spotify составляет 320 кбит/с (Ogg Vorbis), а вот с Spotify HiFi битрейт, в теории, сможет достигать 1411 кбит/с (как у всех Lossless-форматов, по типу FLAC).
Также компания объявила о планах запуска сервиса на более чем 80 новых рынках в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне. В том числе сервис запустится в Грузии, Азербайджане, Киргизии, Армении и Узбекистане. Также будут представлены версии приложения на 36 новых языках.
В ходе мероприятия генеральный директор и сооснователь Spotify Дэниэл Эк (Daniel Ek) заявил, что в компании ожидают достижения отметки в 50 млн музыкантов и 1 млрд слушателей к 2025 году.
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