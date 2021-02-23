Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей

Ученые из Германии представили новый способ производства перовскитных солнечных батарей. В будущем они могут стать заменой панелей из кристаллического кремния.

Исследователи улучшили процесс вертикального нанесения раствора из перовскита на движущуюся подложку. Они обнаружили, что это улучшает характеристики материалов, а свойства раствора делают батареи лучше при старении и хранении.

Ученые объяснили, что солнечные элементы из кристаллического кремния по-прежнему составляют большую часть солнечных ферм и батарей на крышах домов. Однако есть и другие технологии, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию за счет использования чрезвычайно тонких слоев материала. К этой группе относятся перовскитовые солнечные элементы, теперь их эффективность приближается к ячейкам, которые сделаны из кристаллического кремния.

Исследователи экспериментировали с покрытием перовскита. В этом процессе они изготавливали тонкий жидкий раствор прекурсора перовскита, растворителя и добавки. Все это падает на стеклянную подложку, которая позже станет солнечным элементом. После этого ученые ждут процесс кристаллизации, он образует из себя ультратонкий слой полупроводниковой перовскитной структуры.

Этот метод разработан для изготовления небольших испытательных ячеек. Однако ученые отмечают, что они пока не могут расширить свои эксперименты до промышленного производства. Следующий шаг исследователей - разработка масштабируемых методов.