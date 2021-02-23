Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году

SpaceX запускает спутники Starlink едва ли не каждую неделю, причем в больших количествах - по 60 штук за раз. Не удивительно, что Илон Маск (Elon Musk) уже спрогнозировал значительное улучшение скорости своего спутникового интернета.

По его словам, уже в этом году скорость доступа в сеть через систему Starlink увеличится до 300 Мбит/с - более чем в два раза в сравнении с нынешними показателями. Меньше станет латентность: она упадет примерно до уровня 20 мс.

Практически одновременно Маск сообщил, что в следующем году спутниковым интернетом Starlink будет охвачена вся планета, а в этому году - большая ее часть. Вместе с тем он уточнил, что в районах высокоплотной жилой застройки преимущество всегда будет у сотовой связи, а вот для открытой местности или районов с невысокой плотностью населения спутниковый интернет подходит лучше.