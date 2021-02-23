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SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
17:55 22.02.2021 |
SpaceX начала принимать предварительные заказы на свой спутниковый Интернет Starlink в порядке очереди через Starlink.com в начале февраля. Служба предназначена для обеспечения высокоскоростной широкополосной связи по всему миру, в первую очередь в малонаселённых местностях. У SpaceX уже есть клиенты в США, Канаде и Великобритании, но это только начало - компания получила разрешение на предоставление услуг во Франции.
В настоящее время компания работает над получением разрешения регулирующих органов на расширение услуг Starlink в различных странах Европы в этом году. В пятницу SpaceX получила одобрение на предоставление широкополосного соединения Starlink во Франции. ARCEP, французское агентство по регулированию телекоммуникаций, объявило, что предоставило Starlink возможность стать интернет-оператором на территории страны, а также разрешило потенциальным пользователям эксплуатацию соответствующих антенн.
Напомним: клиенты Starlink приобретают комплект Starlink, который включает в себя тарелочную антенну с фазированной решёткой и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому Интернету. В США стартовый комплект стоит $500 при ежемесячной абонентской плате $100. В октябре 2020 года ARCEP предоставила SpaceX право на строительство и эксплуатацию наземных станций Starlink Gateway во Франции. Согласно официальным документам ARCEP, опубликованным @Megaconstellati в Twitter, SpaceX планирует задействовать три наземные станции Starlink во Франции и одну в Великобритании.
На сегодняшний день SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту около 1145 спутников из 12 тыс. запланированных. В настоящее время пользователи могут ожидать, что скорость передачи данных будет варьироваться от 50 до 150 Мбит/с при задержках от 20 до 40 мс. Пока система Starlink работает, по сути, в тестовом режиме, так что могут быть короткие периоды отсутствия связи. По мере того, как SpaceX запускает больше спутников, устанавливает больше наземных станций и улучшает сетевое программное обеспечение, скорость передачи данных и время безотказной работы будут расти, а задержки уменьшаться.
«Задержка - это время, необходимое для отправки данных из одной точки в другую. Когда спутники находятся далеко от Земли, задержка высока, что приводит к плохой работе видеозвонков и онлайн-игр, - поясняет SpaceX. - Спутники Starlink более чем в 60 раз ближе к Земле, чем традиционные космические аппараты связи, что приводит к ме́ньшим задержкам и возможности работы таких услуг, которые обычно невозможны при использовании обычного спутникового Интернета».
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