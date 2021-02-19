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Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook
18:24 19.02.2021 |
Трафик австралийских СМИ снизился на фоне запрета Facebook делиться их новостями в социальной сети. По данным аналитической компании Chartbeat, зарубежный трафик снизился на 30 %, а внутри Австралии - на 13 %. Об этом пишет австралийское подразделение ABC News.
Опубликованные результаты включают в себя сведения 255 различных австралийских сайтов. Доля австралийского трафика с Facebook сократилась с 21 % до 2 %, а зарубежного - с 30 % до 4 %. Технический директор Chartbeat Джош Шварц (Josh Schwartz) подчеркнул, что аудитория пока не перешла на другие платформы из-за наложенных ограничений. По его словам, это противоречит типичному поведению пользователей.
Соцсеть запретила публикацию новостей 17 февраля. Причиной стал законопроект властей, который требует от IT-гигантов платить издателям за распространение новостей. Google вместо запрета запустила в стране платную новостную платформу News Showcase, на которой будут публиковаться новости семи австралийских СМИ. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Мнение жителей Австралии разделилось. Часть отнеслась к изменениям безразлично, в то время как другие утверждают, что это разозлит граждан. Директор по управлению взаимоотношениями с клиентами Visa в Сиднее Джош Гэдсби (Josh Gadsby) заявил, что воспользовавшись запретом, соцсеть усугубила ситуацию. Он также считает, что запрет не будет продолжительным.
«Проработав несколько лет в Financial Times я увидел влияние Google и Facebook на рекламные доходы издателей, поэтому считаю разумно ожидать от них оплаты за использование контента издателей», - заявил Гэдсби. Эту идею поддержал венчурный инвестор AirTree Ventures Джон Хендерсон (John Henderson) и ряд других собеседников.
Старший видеоредактор A Cloud Guru Джо Даунт (Joe Daunt) считает, что запрет Facebook поможет бороться с распространением ложной информации. Это связано с тем, что читателям придётся самостоятельно искать информацию.
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