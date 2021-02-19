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Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах
17:13 19.02.2021 |
В личной переписке Twitter появилась возможность отправки голосовых сообщений. Об этом пишет Phonearena. Опция пока экспериментально тестируется всего в трёх странах - Японии, Бразилии и Индии.
Функцией могут воспользоваться пользователи Android и iOS. Они могут делиться друг с другом сообщениями длительностью не более 140 секунд. Компания заявила, что эксперимент будет проводиться поэтапно. Какие страны получат доступ к опции следующими, не уточняется.
В конце декабря Twitter анонсировал опцию Spaces, которая позволяет создавать комнаты для голосовых чатов. По принципу работы она напоминает соцсеть Clubhouse. Пока что функция находится на стадии бета-тестирования среди пользователей iOS.
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