Twitter запустил голосовые сообщения в личной переписке — пока всего в трёх странах

В личной переписке Twitter появилась возможность отправки голосовых сообщений. Об этом пишет Phonearena. Опция пока экспериментально тестируется всего в трёх странах - Японии, Бразилии и Индии.

Функцией могут воспользоваться пользователи Android и iOS. Они могут делиться друг с другом сообщениями длительностью не более 140 секунд. Компания заявила, что эксперимент будет проводиться поэтапно. Какие страны получат доступ к опции следующими, не уточняется.

В конце декабря Twitter анонсировал опцию Spaces, которая позволяет создавать комнаты для голосовых чатов. По принципу работы она напоминает соцсеть Clubhouse. Пока что функция находится на стадии бета-тестирования среди пользователей iOS.

