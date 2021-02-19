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Новый автомобильный датчик Sony позволяет определять объекты на расстоянии до 300 метров
16:54 19.02.2021 |
Развитие систем активной помощи водителю и автопилота формирует спрос на высокоточные оптические датчики, позволяющие автомобилю распознавать окружающие его объекты в любых погодных условиях. Sony не собирается упускать новые возможности, а потому представила автомобильный оптический датчик, который одинаково хорошо определяет объекты на расстоянии от 15 см до 300 м.
Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на представителей Sony, датчик обладает высокой степенью интеграции, на рынке он будет предлагаться производителям лидаров с 2022 года. Времяпролётная камера, лежащая в основе датчика, позволяет точно определять расстояние до множества объектов, удалённых на дистанцию до 300 метров. Датчик способен работать даже в условиях низкой освещённости.
До сих пор Sony в значительной степени ориентировалась на рынок датчиков изображений для камер смартфонов. Если исключить рынок камер для захвата изображений, выручка Sony от реализации оптических датчиков не превышала 4 % всех денежных поступлений в сегменте за 2019 год. Передел рынка смартфонов из-за торговой войны Китая и США в совокупности с ростом спроса на системы автоматизации транспорта заставили Sony задуматься об усилении позиций в новом сегменте. К 2025 году компания рассчитывает получать до 30 % выручки в сегменте от реализации оптических датчиков для разного рода промышленных систем.
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