NVIDIA программно ограничит производительность GeForce RTX 3060 в майнинге

Релиз графического ускорителя GeForce RTX 3060 состоится уже совсем скоро, 25 февраля. Стоимость новинки будет начинаться с $329. С учётом этого видеокарта безусловно привлечёт внимание не только обычных геймеров, но и майнеров криптовалюты Ethereum, цена на которую продолжает расти. Для того, чтобы майнеры не раскупили все эти видеокарты, NVIDIA решила ограничить возможности GeForce RTX 3060 в добыче криптовалюты.

Компания в своём официальном блоге сообщила, что для модели GeForce RTX 3060 разработала отдельный видеодрайвер со встроенным алгоритмом отслеживания попытки майнинга с помощью GPU. При обнаружении использования видеокарты не по прямому назначению, то есть для игр и работы в обычных приложениях, драйвер видеокарты автоматически снизит хешрейт добычи криптовалюты примерно на половину, сделав её невыгодной для майнинга.

NVIDIA указывает, что графические ускорители GeForce RTX наделены передовой технологией трассировки лучей, поддержкой масштабирования с помощью ИИ-алгоритмов (DLSS), технологией Reflex, направленной на снижения задержки ввода и многими другими технологиями, направленными на удовлетворение потребностей обычных геймеров и создателей цифрового контента.

К сожалению, компания не указывает в блоге, планирует ли она ввести подобные ограничения на добычу криптовалюты на уровне драйвера для других моделей видеокарт серии Ampere. Но вряд ли эти меры бы сильно помогли, ведь майнеры смогут просто использовать более старые версии драйверов.