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ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов
16:45 18.02.2021 |
Компания Microsoft продолжает развивать приложение Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10.
На этот раз, Microsoft начала распространять новую полезную функцию, которая позволяет управлять настройками на смартфоне прямо с компьютера на основе Windows 10.
Обновление распространяется постепенно и пока апдейт доступен не всем пользователям. В версии Your Phone под номером 1.21012.195.0 появилась возможность переключать настройки смартфона. Функция Device Indicators (Индикаторы устройства) тестировалась несколько месяцев.
Для подключённого с помощью Your Phone смартфона на компьютере не только выводятся индикаторы беспроводных подключений, режима «не беспокоить», звука и аудиоплеера, но также есть возможность включать или отключать эти функции.
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