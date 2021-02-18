ПК с установленной Windows 10 научили менять настройки смартфонов

Компания Microsoft продолжает развивать приложение Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10.

На этот раз, Microsoft начала распространять новую полезную функцию, которая позволяет управлять настройками на смартфоне прямо с компьютера на основе Windows 10.

Обновление распространяется постепенно и пока апдейт доступен не всем пользователям. В версии Your Phone под номером 1.21012.195.0 появилась возможность переключать настройки смартфона. Функция Device Indicators (Индикаторы устройства) тестировалась несколько месяцев.

Для подключённого с помощью Your Phone смартфона на компьютере не только выводятся индикаторы беспроводных подключений, режима «не беспокоить», звука и аудиоплеера, но также есть возможность включать или отключать эти функции.