До 120 к/с в старых играх: Microsoft запустила FPS Boost для Xbox Series X|S

Компания Microsoft сообщила о внедрении функции FPS Boost в консоли Xbox Series X|S, позволяющей ранее выпущенным играм для предыдущего поколения приставок работать с повышенной частотой кадров.

В первой партии игр с поддержкой FPS Boost, уже доступных пользователям, представлены Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 и Watch Dogs 2. Microsoft обещает, что в ближайшее время список будет существенно расширен.

New Super Lucky's Tale теперь может работать с частотой 120 кадров в секунду, а UFC 4 на Xbox Series S теперь будет поддерживать режим 60 кадров в секунду.

Вы можете перейти в раздел «Управление игрой», где представлена новая кнопка «Параметры совместимости», которая позволит включать или выключать повышение FPS (а также Auto HDR). Также появится новый индикатор, информирующий вас о том, что игра работает в режиме FPS Boost при каждом нажатии кнопки Xbox на вашем контроллере.

Многие из игр с поддержкой FPS Boost будут доступны в Xbox Game Pass. В списке уже значатся New Super Lucky's Tale и Sniper Elite 4.