Citigroup: цены на оперативную память будут расти на протяжении всего 2021 года

Многие эксперты предсказывали, что в начале этого года цены на микросхемы памяти типа DRAM устремятся вверх. Представители Citigroup утверждают, что тренд будет носить более долгосрочный характер, поскольку производители памяти в этом заинтересованы. Рост цен на оперативную память будет наблюдаться вплоть до конца текущего года.

Ограниченность производственных мощностей в сочетании с ростом спроса на память будут подогревать цены на микросхемы DRAM, как считают авторы аналитической записки. Даже если производители сейчас решатся увеличить капитальные затраты для расширения мощностей, то на рынок это повлияет только через шесть месяцев, в лучшем случае.

Новый цикл роста спроса на оперативную память, по мнению экспертов Citigroup, может продлиться два года. Крупнейшие игроки рынка в лице Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology в этом заинтересованы, а потому вряд ли увеличат капитальные затраты в текущем году более чем на 5 %. Для сравнения, в 2018 году они увеличились сразу на 23 %. Рост объёмов капитальных затрат будет сдерживаться и объективными факторами: Samsung намеревается больше внимания уделять контрактному бизнесу.

Эксперты резюмируют, что в 2021 календарном году рост спроса на оперативную память достигнет 37 % в серверном сегменте, 21 % в сегменте персональных компьютеров, и 12 % в сегменте мобильных телефонов и смартфонов. Акции производителей памяти станут более привлекательными для инвестиций.