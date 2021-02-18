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Геймеры всё больше тратят на игры, оборудование и аксессуары. Отчёт NPD Group показывает рост во всех направлениях
09:49 18.02.2021 |
Аналитики NPD Group опубликовали отчёт, согласно которому по итогам 2020 года рынок игрового оборудования, аксессуаров и цифровых копий игр вырос на внушительные 62%, до 4,5 млрд долларов. Это двукратный рост относительно 2017 года.
Самыми быстрорастущими категориями были гарнитуры для ПК, мониторы и клавиатуры. Выручка от продаж геймерских аксессуаров для ПК в целом выросла на 81%, а оборудования - на 51%.
Причины такого роста, конечно, кроются в пандемии COVID-19, из-за которой именно игры стали основным развлечением для миллионов людей.
"Компьютерные игры - это самый инновационный, открытый и разнообразный по содержанию сегмент индустрии видеоигр. Он также является одним из самых доступных, поскольку во многих домах есть настольные или портативные компьютеры. В течение 2020 года значительно увеличилось как количество игроков в компьютерные видеоигры, так и время и деньги, вкладываемые этими игроками в компьютерные игры".
аналитик NPD Group
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