Геймеры всё больше тратят на игры, оборудование и аксессуары. Отчёт NPD Group показывает рост во всех направлениях

Аналитики NPD Group опубликовали отчёт, согласно которому по итогам 2020 года рынок игрового оборудования, аксессуаров и цифровых копий игр вырос на внушительные 62%, до 4,5 млрд долларов. Это двукратный рост относительно 2017 года.

Самыми быстрорастущими категориями были гарнитуры для ПК, мониторы и клавиатуры. Выручка от продаж геймерских аксессуаров для ПК в целом выросла на 81%, а оборудования - на 51%.

Причины такого роста, конечно, кроются в пандемии COVID-19, из-за которой именно игры стали основным развлечением для миллионов людей.

"Компьютерные игры - это самый инновационный, открытый и разнообразный по содержанию сегмент индустрии видеоигр. Он также является одним из самых доступных, поскольку во многих домах есть настольные или портативные компьютеры. В течение 2020 года значительно увеличилось как количество игроков в компьютерные видеоигры, так и время и деньги, вкладываемые этими игроками в компьютерные игры".

аналитик NPD Group

