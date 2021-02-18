«Лаборатория Касперского» связала снижение числа DDoS-атак с ростом цен криптовалют

В четвертом квартале 2020 года общее количество DDoS-атак снизилось приблизительно на 30% относительно третьего квартала, свидетельствуют данные «Лаборатории Касперского». Специалисты связывают это с ростом цены многих криптовалют.

Аналитики отмечают, что операторы ботнетов перенаправили часть мощностей на майнинг. В основном снизилась доля легких в организации атак, тогда как количество «умных атак» упало не слишком значительно:

«Операторам ботнетов невыгодно продавать мощности по дешевке, упуская прибыль от майнинга, а при росте цен первыми отсекаются дилетанты - школьники, мелкие хулиганы и просто горячие головы, у которых нет серьезных причин для организации DDoS».

Лидерами среди регионов по количеству «мишеней» и количеству атак стали Китай, США и Гонконг.

«В целом события четвертого квартала держались в рамках трендов 2020 года. Злоумышленники использовали имена известных APT-групп для запугивания жертв, требовали выкуп в криптовалюте и устраивали демонстрационные атаки, подкрепляющие их угрозы», - отметили в «Лаборатории Касперского».

Напомним, согласно данным Atlas VPN,за 2020 год в результате хакерских атак на представителей блокчейн-индустрии похищено почти $3,8 млрд в криптовалютах.



