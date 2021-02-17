Капитализация SpaceX поднялась до $74 млрд после нового этапа финансирования

Основанная Илоном Маском (Elon Musk) частная аэрокосмическая компания SpaceX ставит перед собой не менее амбициозные задачи, чем возглавляемая им же Tesla. Успех последней начинает проецироваться на интерес инвесторов ко второй. На прошлой неделе SpaceX удалось привлечь $850 млн при цене $419,99 за акцию, увеличив капитализацию компании до $74 млрд.

Предыдущий этап привлечения капитала, как отмечает CNBC, состоялся в августе прошлого года, он позволил компании получить $2 млрд при оцениваемой величине капитализации в $46 млрд. По сути, за прошедшее время капитализация SpaceX выросла на 60 %. Сейчас становится всё больше желающих приобрести акции компании, за три дня подготовки к недавнему этапу привлечения капитала она получила заявок от инвесторов на сумму $6 млрд.

Недавно Илон Маск заявил, что готов отделить бизнес Starlink и вывести его на публичный фондовый рынок после того, как он начнёт приносить прогнозируемую прибыль. Сейчас на орбиту выведено более тысячи компактных спутников связи, клиентами сервиса являются более 10 тысяч пользователей в США и за пределами страны. Формирование полной группировки из примерно 11 тысяч спутников обойдётся SpaceX в $10 млрд, но если сервис будет приносить до $30 млрд выручки ежегодно, он достаточно быстро себя окупит. К слову, весь SpaceX сейчас довольствуется в десять раз меньшей выручкой, поэтому выход Starlink на публичный фондовый рынок при такой прогнозируемой доходности имеет смысл наряду с отделением бизнеса.

Одним из главных проектов SpaceX сейчас является создание многоразовой ракеты Starship, которая позволит транспортировать до сотни человек и приличное количество грузов. Этот носитель должен сыграть ключевую роль в освоении Луны и Марса. Два последних пуска завершились неудачей, но уже ведётся подготовка к очередному тестовому запуску Starship.