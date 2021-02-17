Представлена первая за долгое время гарнитура Xbox Wireless Headset для консолей и ПК

Microsoft представила первую за долгое время беспроводную гарнитуру Xbox Wireless Headset, которая уже доступна для предварительного заказа по цене 100 долларов в США и 100 евро в Европе.





Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset предназначена для Xbox Series X или Series S, а также для ПК. Вы также можете одновременно подключить её к телефону, чтобы отвечать на звонки во время игровых сессий.

У гарнитуры есть микрофон, который можно убрать, когда он не используется. Также есть возможность отдельно регулировать громкость игрового звука и командного чата. Поддерживаются три стандарта пространственного звука: Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X. Для подключения к ПК вам может потребоваться адаптер Bluetooth 4.2 (или новее), к консолям гарнитура подключается без адаптера.

Беспроводная гарнитура Xbox весит 312 г. Батарея обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки. 30-минутная зарядка добавит 4 часа к автономности. С помощью приложения Xbox Accessories вы можете настроить дополнительные параметры гарнитуры: эквалайзер и усиление низких частот, функцию автоматического отключения звука, изменить яркость подсветки и многое другое.

Продажи стартуют 16 марта.



