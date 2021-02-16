На Sony подали в суд за неисправные контроллеры DualSense для PlayStation 5

От имени пользователей новой игровой приставки PlayStation 5 на компанию Sony подали коллективный иск в связи с неполадками в работе геймпада DualSense.

Пользователи PlayStation 5 вскоре после старта продаж приставки начали жаловаться на так называемый «дрифт» аналоговых стиков DualSense - некорректное срабатывание, «непослушное» поведение, самопроизвольные «нажимы» и так далее.





Иск подала юридическая компания Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) несколько дней назад - 12 февраля 2021 года в окружной суд Нью-Йорка в Южном округе. В иске утверждается, что Sony предлагает неисправные контроллеры DualSense. Отмечается, что что «этот дефект существенно мешает игровому процессу и, таким образом, ставит под угрозу основные функции контроллера DualSense».

Более того, в иске утверждается, что Sony «всё время» знала о дефекте с дрифтом, поскольку пользователи жаловались онлайн и непосредственно в службу поддержки, кроме того, дефект был выявлен ещё в ходе предварительного тестирования, проводимого компанией до начала продаж.

Юристы требуют, чтобы Sony отозвала контроллеры или запустила программу бесплатной замены, а также возместила геймерам моральный ущерб.