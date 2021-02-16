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Стриминговый игровой сервис Google Stadia будет предустанавливаться на хромбуки
09:57 16.02.2021 |
Похоже, Google хочет превратить хромбуки в игровую платформу. Это подтверждается заявлением разработчиков в Twitter, в котором сказано, что новые ноутбуки на базе Chrome OS будут поставляться с предустановленной службой Google Stadia.
«Знаете ли вы, что Chromebook теперь поставляется с уже установленным @GoogleStadia? Начните играть в игры, не дожидаясь загрузок или обновлений. Чтобы начать играть, щёлкните значок Stadia в меню «Приложения», - сказано в сообщении разработчиков.
Источник добавляет, что ссылка на Stadia запускает не соответствующее Android-приложение, как это было прежде. Вместо этого Google добавила в Chrome OS прогрессивное веб-приложение (PWA), которое по сути представляет собой автономную веб-страницу, позволяющую взаимодействовать с сервисом Stadia через браузер, а не через приложение. Такой подход также позволит Google оперативно доставлять все самые актуальные обновления.
Появление предустановленного сервиса Stadia в хромбуках говорит о желании Google расширить пользовательскую базу игровой платформы за счёт привлечения людей, работающих на ноутбуках, которые не отличаются высокой производительностью. Согласно имеющимся данным, Google будет предлагать бесплатную трёхмесячную подписку на сервис Stadia с каждым проданным хромбуком, что потенциально может способствовать существенному расширению пользовательской базы игрового сервиса.
Напомним, ранее в этом месяце Google объявила об отказе от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia. Вместо этого компания решила сосредоточиться на поддержке игровой платформы и её продвижении среди сторонних разработчиков и издателей.
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