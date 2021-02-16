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Microsoft тестирует игровой сервис xCloud в браузере
08:49 16.02.2021 |
Компания Microsoft начала тестирование своего облачного игрового сервиса xCloud в веб-версии - через браузеры Google Chrome and Microsoft Edge в iOS, iPadOS и ПК. Об этом сообщило издание TheVerge.
Источники издания сообщили, что сейчас тестирование проводится сотрудниками компании перед публичным запуском.
Отметим, что бета-версия xCloud запущена для Android уже с прошлого года. Однако на iPhone и iPad сервис Microsoft становится доступен только сейчас - через веб-версию.
Как и в версии для Android, веб-версия xCloud предлагает простой лаунчер с рекомендациями игр, возможностью вернуться к недавним играм и доступом ко всем облачным играм, доступным через Xbox Game Pass Ultimate. При запуске игра переходит в полноэкранный режим, для игры потребуется контроллер.
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