Google, Microsoft и Qualcomm выступили против покупки Arm компанией Nvidia

Корпорации Microsoft, а также Google и Qualcomm уже отправили свои жалобы антимонопольному регулятору Соединённых Штатов на сделку по покупке компанией NVidia крупнейшего разработчика процессоров из Великобритании ARM. Они утверждают о том, что процесс слияния компаний сможет в дальнейшем привести к нанесению ущерба и самому существованию конкуренции среди разработчиков и производителей микросхем и чипов. Данной информацией с изданием Bloomberg поделился достоверный источник.

В прошлом году стало известно, что американский производитель видеокарт Nvidia договорился с компанией Softbank о покупке принадлежащей ей компании Arm. Тогда Arm была оценена в 40 миллиардов долларов. На завершение сделки было выделено 18 месяцев.

Ряд производителей, которые используют разработки Arm, говорят о попадании последней под контроль конкурента. С этим и связаны главные опасения руководящих составов компаний, создающих смартфоны и другие устройства. Чтобы сделка совершилась, ее должны одобрить антимонопольные органы не только Соединенных Штатов, но также Великобритании, КНР и Евросоюза.

