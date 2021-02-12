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Vivo запатентовала складной камерофон с перископической камерой и экраном на задней панели
11:06 12.02.2021 |
В конце августа 2020 года компания Vivo Mobile Communications подала патент в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Документация была опубликована сегодня, а ресурс Letsgodigital, как обычно, оперативно создал трёхмерную визуализацию.
Вся лицевая часть смартфона занята экраном, который огибает корпус снизу и продолжается, занимая около трети задней панели. Такое решение позволяет использовать основную камеру для селфи, выводя изображение на часть сложенного экрана.
Судя по эскизам, это настоящий камерофон, который получит пять датчиков изображения. Отдельно стоит отметить наличие перископического зум-объектива. Справа от системы камер находится удлинённая вспышка.
На верхней части смартфона находится углубление, в котором может располагаться кнопка включения или разъём USB-C. Вполне возможно, смартфон будет лишён отверстий и вырезов, тогда он будет заряжаться беспроводным способом. Кнопок на боковых частях смартфона не предусмотрено, вероятно, громкость будет регулироваться при помощи экрана.
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