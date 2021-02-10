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ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
09:59 10.02.2021 |
Автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Надежда" (Al-Amal, Hope) успешно вышла на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров. В Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума во вторник, 9 февраля, сообщили в Twitter, что ОАЭ - пятая страна в истории, достигшая Красной планеты.
"Это - историческая веха, которую удалось преодолеть усилиями Эмиратов, работавших над этим 5,5 млн часов на протяжении свыше шести лет", - указали в центре.
За выходом на орбиту наблюдали премьер и наследный принц ОАЭ
Запуск состоялся 20 июля 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
За выходом аппарата на орбиту наблюдали премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Аппарат предназначен для изучения атмосферы Марса
Зонд предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Ранее, в июле 2020 года, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) направило к Красной планете марсоход Perseverance.
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